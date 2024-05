Polícia ambiental resgata pássaros silvestres mantidos ilegalmente em cativeiro em Ceilândia

Na tarde do dia 29 de maio de 2024, uma operação do Grupo Tático Ambiental (GTA) do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) resultou na apreensão de três pássaros silvestres mantidos ilegalmente em cativeiro na região administrativa de Ceilândia. A ação ocorreu após uma denúncia recebida pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), alertando sobre a prática de crimes contra a fauna na localidade.

Ao chegar à residência indicada, a equipe do GTA encontrou dois papa-capins (Sporophila nigricollis) e um trinca-ferro (Saltator similis), todos sendo criados irregularmente. A manutenção de animais silvestres em cativeiro sem a devida autorização constitui crime ambiental, conforme previsto no artigo 29, inciso III, da Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98).

O responsável pelos pássaros foi autuado e um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi confeccionado pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Os animais apreendidos serão encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), onde receberão os cuidados necessários antes de serem devolvidos à natureza.