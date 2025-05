Acidente entre moto e veículo no Eixo Monumental deixa pessoa ferida

Por Pedro Vianna

Nessa terça-feira, 6, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu um acidente entre uma moto e um carro, na Via N1, em frente ao Palácio do Buriti. Conforme a corporação, a ocorrência foi atendida às 17h15. Uma pessoa ficou ferida.

Ainda conforme o CBMDF, a equipe de socorro encontrou o motociclista com escoriações no local do fato, além de desorientação e convulsões. Ele foi levado de imediato pelo SAMU para o IHBB.

O jovem motorista foi avaliado pela equipe de socorro, mas não precisou de atendimento hospitalar.

A dinâmica do acidente é desconhecida. Foram enviadas três viaturas para o local.

A cena ficou ao cuidado da Polícia Militar do DF (PMDF).