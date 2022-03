Acidente entre lancha e jet-ski no Lago Paranoá deixa um ferido

Segundo populares, a vítima, identificada como Ricardo, estava sendo impulsionada pela moto aquática, dentro de uma boia

Um acidente entre um jet-ski e uma lancha aconteceu próximo à ponte JK no Lago Paranoá, Setor de Clubes Esportivos Sul, na tarde desta terça-feira, 01. Um homem de 55 anos ficou ferido devido à colisão.

Segundo populares, a vítima, identificada como Ricardo, estava sendo impulsionada pela moto aquática, dentro de uma boia através de um cabo. Durante o passeio, houve a colisão do banhista com a outra embarcação. Após o acidente, o homem se desprendeu da boia e perdeu a consciência por alguns instantes.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para prestar o socorro. Segundo a corporação, é esperado que o fluxo no lado aumente durante os feriados, em especial no feriado de carnaval.

O atendimento foi prestado próximo à terceira ponte do Lago. Três embarcações dos bombeiros foram empregadas para resgatar os envolvidos.

Ricardo foi conduzido por mergulhadores às margens do lago para avaliação e transporte ao IHBDF pelo CBMDF, apresentando escoriações pelo corpo e queixando-se de dores nas regiões do tórax, costas e pernas. Estava consciente, desorientado e estável.

A Marinha do Brasil, através do 7º Distrito Naval (DN), auxiliou o CBMDF no trabalho de salvamento e guarda dos veículos aquáticos (Lancha e Moto aquática).

Os condutores das embarcações não se feriram.