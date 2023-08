Acidente entre duas motocicletas e três veículos de passeio deixa duas pessoas feridas

O acidente ocorreu na EPIA Sul, próximo as floriculturas do Núcleo Bandeirante

Na madrugada deste sábado (26), um acidente entre duas motocicletas e três veículos de passeio deixou duas pessoas feridas, na EPIA Sul, próximo as floriculturas do Núcleo Bandeirante.

Ao chegar ao local as equipes se depararam com uma colisão envolvendo cinco veículos. O motociclista de uma das motos, estava consciente e orientado, sem machucados visíveis, já o outro motociclista estava com dores no tórax, depois dos primeiros socorros foi transportado ao Hospital Brasília.

Os três condutores dos veículos de passeio foram avaliados e todos estavam conscientes, orientados e ilesos. Não havendo necessidade de transporte ao hospital.

O local foi deixado aos cuidados da PMDF.