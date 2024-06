Acidente entre carros ocorre na DF 459, Samambaia/DF

Por Lucas Dias

Nesta terça-feira (11), ocorreu uma colisão entre dois carros de passeio, na DF 459, Via nova que liga Samambaia à Ceilândia. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) conseguiu prestar socorro.

Quando as equipes chegaram ao local, encontraram dois veículos batidos e um deles capotado com as rodas para o ar. Ambos condutores, quando da chegada do socorro do CBMDF, se encontravam fora dos veículos.

O motorista de um GM Prisma, de 71 anos, estava consciente, orientado e estável; e o condutor do GM Classic prata, de 43 anos, também consciente, orientado e estável. Eles foram atendidos no protocolo de trauma pelos bombeiros e não tinham indicação de transporte para unidades de saúde.