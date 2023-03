Acidente entre carro e moto resulta em dois feridos

Vítimas estavam na motocicleta e têm 20 e 23 anos

Um acidente entre um carro e uma motocicleta deixou dois jovens feridas, na tarde de sábado (4), na DF-001, próximo ao centro de treinamento Jaguar, em Brazlândia. Os veículos envolvidos são um Jeep Compass e uma moto CG Honda.

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado e socorreu as vítimas. A motorista do Jeep não se feriu; na moto, havia dois homens, de 20 e 23 anos, respectivamente.

O condutor da moto é o jovem de 20 anos. Ele teve fratura no fêmur e contusão no tornozelo esquerdo, além de escoriações no joelho. Os bombeiros o transportaram ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC).

O passageiro da moto tem 23 anos. Ele teve intensa hemorragia e suspeita de fratura na perna esquerda. Foi levado pelo helicóptero do CBMDF ao Hospital de Base.

A DF-001 precisou ser totalmente interditada durante o atendimento. A dinâmica do acidente não foi informada.