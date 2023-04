Acidente entre caminhão e ônibus deixa dois feridos na BR-020

Uma das faixas de rolamento precisou ser interditada e permaneceu sob cuidados da PRF. A dinâmica do acidente não foi informada

Na madrugada desta sexta-feira (7), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para atender uma ocorrência de colisão entre caminhão e ônibus de viagem na altura do KM 20 da BR-020, próximo à entrada da Embrapa, sentido Plano Piloto.

O acidente deixou dois feridos, ambos do caminhão, que era conduzido por um homem de 25 anos. Ele foi atendido e transportado ao hospital de Planaltina com um corte profundo no couro cabeludo, corte na boca e dor na coluna lombar, mas consciente e estável. Também no caminhão estava uma mulher de 23 anos que relatou dor em toda a coluna vertebral e foi transportada para o mesmo hospital.

No ônibus, que seguia viagem com destino a Goiânia com lotação completa, ninguém se feriu, apesar de a colisão ter sido na lateral do veículo.

