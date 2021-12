Acidente deixa vítima em estado grave no Eixão Sul

Os carros envolvidos estavam em sentido contrário, e após a colisão ocuparam uma faixa de rolamento e cada sentido da via

Por Juliana Pimentel

[email protected]

O acidente aconteceu próximo ao viaduto da EPGU, no final do Eixão Sul, por volta das 21h40 da última sexta-feira, 10. Os carros envolvidos, uma caminhonte Chevrolet S10 e um Citroen C3, estavam em sentido contrário, e após a colisão ocuparam uma faixa de rolamento e cada sentido da via.

O condutor da caminhonete, Amois de Sousa, 59, não teve ferimentos. Já Leandro da Silva, 29, motorista do Citroen, foi encontrado inconsciente dentro do veículo. Ele foi encaminhado ao IHBB apresentando traumatismo crânio encefálico (TCE), fratura de fêmur e suspeita de fratura de tórax.

O local ficou aos cuidados da Policia Militar do Distrito Federal.