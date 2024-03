Acidente deixa mulher ferida na Candangolândia – DF

Nesta sexta-feira (22) ocorreu um acidente envolvendo um veículo de passeio em imóvel comercial. A colisão aconteceu na Quadra 01, Conjunto G, próximo à Concessionária da Citroën/Peugeot. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) conseguiu realizar o atendimento às 13h11.

De acordo com a equipe de Bombeiros, uma senhora, de 35 anos de idade, que conduzia um Fiat Palio, de cor branca, foi encontrada inconsciente no local, após recuperar a consciência, foi transportada ao ao Instituto Hospital de Base do DF (IHBDF) apresentando escoriações pelo corpo, corte nos lábios e se queixava de dores na região das costas e cabeça, estava desorientada e estável.

O local ficou aos cuidados da PMDF e a perícia foi acionada.