Acidente de trânsito em Águas Claras resulta em uma vítima no hospital

Um acidente de trânsito entre dois veículos ocorreu na noite desta quarta-feira (13), na Rua das Paineiras, sentido Castanheiras, sobre o viaduto do metrô, em Águas Claras. A colisão deixou um dos condutores ferido, o homem precisou ser transportado ao hospital.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), foi chamado para prestar socorro. Ao chegar no local, as equipes relataram ter encontrado um Siena e um jeep Compass danificados pela batida.

Com o impacto, o condutor do Siena perdeu o controle e bateu no Guard-rail. Foi necessário uso de equipamentos hidráulicos para abrir a porta e extrair o homem identificado como S.N.S, transportado ao Hospital de Taguatinga alegando dores na cabeça e membro superior direito.

O condutor do jeep Compass, identificado como R.K.N, não necessitou de transporte.

A via durante o socorro foi interditada. O trânsito foi desviado para a marginal da Araucária.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), assumiu após o trabalho dos bombeiros, liberando o trânsito no local. Não existem detalhes sobre a dinâmica completa do acidente.