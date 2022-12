Acidente de choque elétrico resulta em morte de pessoas da mesma família

Quatro pessoas foram eletrocutadas e três da mesma família morreram, duas irmãs e um primo

Na noite da última sexta (9), um fio de energia elétrica caiu sobre um carro e sobre três pedestres, tudo durante uma forte chuva, e quatro pessoas foram eletrocutadas, o que resultou em três óbitos. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu essa ocorrência às 20h51 da última sexta (9), na QNP 24 conjunto E em Ceilândia-DF, próximo ao terminal rodoviário do P SUL.

Foram encontradas três vítimas inconscientes, uma adolescente de 14 anos, uma criança de 5 anos, ambas do sexo feminino, e um adolescente de 14 anos, do sexo masculino, que foi afastado por um morador do local que é eletricista, e iniciou o atendimento até a chegada do socorro. No veículo haviam três pessoas, o senhor A.P.S. de 41 anos, uma adolescente de 15 anos e uma criança de 6 anos, ambas do sexo feminino. O senhor A.P.S desceu do carro para socorrer os pedestres e acabou sendo eletrocutado, mas não perdeu a consciência e conseguiu se afastar.

A equipe de socorro chegou ao local, solicitou a NEOENERGIA e tentou reanimar o adolescente que havia sido socorrido pelo morador. Após 50 minutos, foi declarado óbito através da regulação médica do SAMU.

O senhor A.P.S. que havia descido do carro e sofrido choque elétrico foi transportado consciente, orientado e estável ao Hospital Regional de Taguatinga para avaliação médica.

Vídeo: CBMDF

As duas vítimas que sofreram choque elétrico e estavam caídas no chão foram atendidas após o desligamento da energia. Estavam inconscientes, sem sinais vitais e com ferimentos incompatíveis com a vida, sendo declaradas em óbito no local.

As duas passageiras que ficaram no veículo foram orientados a aguardarem no carro e foram resgatadas ilesas após o desligamento da energia e sendo entregues a mãe.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi acionada e compareceu ao local.