Acessibilidade: MPDFT inspeciona Rodoviária antes do início da concessão

A Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadão (PDDC) e a Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Urbanística (Prourb) realizaram, nesta quarta-feira (28), uma vistoria na Rodoviária do Plano Piloto. A inspeção antecede a troca de gestão do terminal, que passará a ser administrado pelo consórcio Catedral a partir de 1º de junho. O objetivo foi acompanhar as condições de acessibilidade, mobilidade e segurança, além de verificar as intervenções previstas pela nova concessionária.

Durante a visita, representantes da empresa e da Secretaria de Mobilidade (Semob) informaram que, já no início da nova gestão, todas as 12 escadas rolantes estarão em funcionamento nos horários de pico. Dois elevadores também estarão operando. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) orientou que essas informações sejam amplamente divulgadas aos usuários, incluindo os horários de funcionamento das escadas rolantes.

O procurador Eduardo Sabo e o promotor Dênio Augusto de Oliveira Moura também conheceram o Centro de Controle Operacional (CCO), que centraliza a segurança do terminal. O espaço permite o monitoramento por câmeras 24 horas por dia. Outro ponto visitado foi a sala multissensorial, planejada para atender pessoas neurodivergentes, como parte das iniciativas de inclusão.

Durante a vistoria, foi abordada ainda a ação civil pública movida pela Prourb, que exige a instalação de bicicletários com controle de acesso e a integração das ciclovias com a rodoviária. O MPDFT também cobrou providências urgentes quanto à faixa de pedestres que liga a Asa Norte ao terminal, atualmente apagada, representando risco à segurança dos usuários.

