Acerto de contas: Adolescente suspeito de esfaquear porteiro alega vingança por suposto estupro da namorada

A enteada relatou ao namorado que a mãe sabia dos supostos crimes, mas “nunca fez nada”

Um porteiro, de 47 anos, morto na noite da última segunda-feira (8), na QSD 1, em Taguatinga Sul, teria estuprado enteada, segundo o suspeito do assassinato.

O adolescente, de 17 anos, alegou que a ação foi motivada por vingança. No depoimento, realizado na 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul), o menor contou que tem um relacionamento com a enteada do porteiro. Segundo o jovem, a namorada era vítima de estupro desde que ela tinha 9 anos.

A enteada relatou ao namorado que a mãe sabia dos supostos crimes, mas “nunca fez nada”. Sabendo disso, o adolescente passou a planejar o crime junto com seu irmão, de 14 anos.

Cerca das 22h da última segunda-feira (8), os dois adolescentes confrontaram o suposto agressor, dando início a uma discussão acalorada. Rapidamente, os jovens afirmaram estar ali para confrontá-lo, passando a atacá-lo com facadas.

O homem sofreu uma parada cardiorrespiratória, vindo a falecer no local. O incidente foi registrado na Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).