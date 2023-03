Ação promove atendimentos de saúde a mulheres com deficiência visual

Iniciativa promoveu consultas médicas e exames de imagem no Cesmu

Ação para mulheres com deficiência visual teve como objetivo o atendimento voltado para os cuidados com a saúde. As pacientes passaram por consultas médicas e exames de imagem nesta segunda-feira (27). A iniciativa da Secretaria da Pessoa com Deficiência (SEPD) integra uma ação conjunta entre secretarias do Governo do Distrito Federal (GDF), alusiva ao Mês das Mulher.

A ação da SEPD tem como foco promover a valorização da autonomia e um atendimento adequado para as deficientes visuais. O Centro Especializado em Saúde da Mulher (Cesmu) faz o acolhimento de forma inclusiva, orienta e acompanha as pacientes, mostra e descreve os espaços e serviços.

“O acolhimento da usuária desde a porta de entrada do serviço e as orientações de forma acessível são fundamentais para a trajetória das mulheres com deficiência nos cuidados com a saúde”, destaca a diretora de Saúde da SEPD, Kelle Lima.

“Precisamos atender a mulher em todas as suas necessidades. A atenção à saúde é primordial para que ela possa exercer as suas funções de forma plena. Queremos que, com saúde, elas cheguem cada vez mais longe”, defende Giselle Ferreira, secretária da Mulher.

Para Laurene Borges, uma das beneficiadas da ação, a iniciativa é de grande importância para os cuidados das mulheres. “É muito bom ser bem-recebido e acolhido. Gostei muito desse atendimento. Achei muito importante essa ação. Todas nós precisamos nos cuidar e nos valorizar”, diz.

Com informações da Agência Brasília