Ação extramuros leva imunização e serviços de saúde à Planaltina

Ao passar próximo à Administração Regional de Planaltina neste sábado (27), Silvano Barbosa de Sousa, 47, não esperava receber quatro imunizantes ao mesmo tempo. No local, em uma ação longe das salas de vacina, uma equipe da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) oferecia proteção contra diversas doenças do calendário de rotina.

Dentro do Carro da Vacina, Silvano recebeu doses da tríplice viral, febre amarela, hepatite B, e a adsorvida de difteria e tétano (dT). “Para mim, esse tipo de iniciativa é muito importante, principalmente em benefício de uma sociedade mais humilde, porque precisamos desse apoio. Vacinar é essencial para evitar doenças que podem estar circulando”, observou.

Além da imunização, a SES-DF levou práticas integrativas, testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), testagem de glicemia capilar e aferição de pressão arterial. Para o coordenador do Carro da Vacina, Henrique Queiroz, a ação aumenta o acesso da população à imunização, levando as doses a locais públicos e de grande circulação.

“O objetivo é ampliar a oferta e atualizar o máximo possível de cartões de vacinação, tendo em vista que muitas pessoas não têm condições de chegar às unidades básicas de saúde devido à rotina ou pelos horários de trabalho”, explicou.

O Carro da Vacina foi criado em 2022, em Ceilândia, como medida de proteção à covid-19, durante a pandemia. A iniciativa passou a ser replicada em outras regiões, como forma de aproximar a imunização das comunidades. Além de Planaltina, o veículo já visitou regiões como Gama, São Sebastião, Sol Nascente, Água Quente, Guará e Plano Piloto.

Pontos de vacinação

Neste sábado, além de Planaltina, a pasta realizou vacinação extramuros no Shopping Popular de Ceilândia e no Centro de Ensino Fundamental 3 de Sobradinho. Equipes ainda atuaram em outros 18 locais de imunização.

Com informações da Agência Brasília