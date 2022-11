Ação educativa mostra a importância da faixa de pedestres

A campanha lembra que dirigir com responsabilidade pode evitar multas, perda de pontos na carteira de habilitação e preservar muitas vidas

O Sindicato dos Agentes de Trânsito do DF (SINATRAN-DF) e a Associação dos Agentes de Trânsito do DETRAN-DF (AgeDetran), preocupados com a recente onda de acidentes em faixas de pedestres, decidiram lançar uma série de imagens institucionais para conscientização de condutores e pedestres para o uso da faixa. As “pílulas” de imagens produzidas em conjunto entre as entidades serão divulgadas na internet e em redes sociais para propagarem a importância dos Agentes de Trânsito do Detran-DF para a população.

“Estamos criando uma cultura em que os agentes de trânsito demonstram que também são grandes educadores de trânsito. Nossa função é buscar paz no trânsito e que os pedestres se conscientizem da necessidade de usar a faixa, sinalizando o desejo de atravessar. Ao mesmo tempo, que os motoristas também priorizem a travessia dos pedestres de modo seguro, respeitando o pedestre”, explica a diretora de comunicação do SINATRAN-DF, Zilda Cavalcante.

O presidente do SINATRAN-DF, Adjayme Melo destaca a importância do fortalecimento do sindicato e da associação em ações educativas e sociais para a população. “Estamos realizando trabalhos importantes para aproximação entre os profissionais de trânsito e a população do Distrito Federal. Nosso maior objetivo é demonstrar que somos parceiros da população e humanizar a relação entre pedestres, motoristas e agentes de trânsito”, destaca Melo.

A intenção da diretoria de comunicação das entidades é propagar a mensagem pela internet e ampliar o alcance com outras ações que podem gerar impacto. “Queremos dar nossa contribuição para educação do trânsito, vamos em busca de outros segmentos de mídia para que a campanha possa chegar ao maior número de motoristas e pedestres possíveis”, acrescenta Melo.

A campanha lembra que dirigir com atenção e responsabilidade pode evitar multas, perda de pontos na carteira de habilitação, mas o mais importante, pode preservar muitas vidas, e destaca no caso do pedestre, que deve sinalizar a intenção de atravessar a faixa, não circular no meio dos carros e aguardar na calçada até ser visto pelo motorista.