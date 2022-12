Ação de saúde tem vacina, testagem e palestra para área rural de Brazlândia

Finalidade foi facilitar o acesso a serviços para pessoas que moram em localidades mais afastadas

Este sábado (17) foi marcado por uma grande ação de saúde para os moradores da área rural de Brazlândia. Foram ofertados, das 8h às 14h, na Escola Chapadinha, vacinação contra covid-19 e influenza; orientações e palestras sobre prevenção de diversas doenças; testagem rápida para infecções sexualmente transmissíveis como HIV, hepatite e sífilis; coleta de exames preventivos da mulher e do homem, como o papanicolau e o PSA, respectivamente e; distribuição de preservativos. Também foi realizado atendimento de saúde bucal para as crianças.

A ação foi promovida pela Federação da Agricultura e Pecuária do Distrito Federal (FAPE-DF) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Administração Regional DF (Senar-DF), em parceria com a Secretaria de Saúde, responsável pela vacinação e pelos atendimentos de odontologia. Também houve orientação jurídica para quem participava, momento de beleza, entrega de lanche, atendimento oftalmológico, brinquedos para as crianças e oficinas de artesanato.

De acordo com o presidente da FAPE-DF, Fernando Cezar Ribeiro, a grande finalidade da ação é levar saúde e prevenção ao homem e mulher da área rural, pois são eles os responsáveis pela alimentação de quem está na cidade, na área urbana. “Precisamos ter um olhar diferenciado para a comunidade rural, proporcionando ações de promoção à saúde, oferecendo serviços de diversas áreas, lazer e dignidade para quem tanto trabalha”, destacou.

Saúde bucal

Quem passou pelo local ganhou kit de higiene bucal, orientações sobre escovação correta e houve o atendimento com o projeto-piloto de Tratamento Restaurador Atraumático, que consiste em uma abordagem minimamente invasiva que compreende medidas preventivas, terapêuticas e restauradoras em relação à cárie dental e no controle da doença.

Segundo a referência técnica de Odontologia da Região Oeste, Conrado Alvarês, o objetivo é tratar as cáries das crianças sem precisar de um consultório, utilizando somente materiais mais simples. “Aqui o foco é na prevenção da cárie infantil, realizando o tratamento nos casos necessários”, explicou.

