Ação conjunta para amenizar impacto das chuvas no Noroeste

Equipes da Novacap atuaram na Quadra 304 e na AENW 1; DF Legal também vai participar dos trabalhos, que prosseguem nesta segunda (21)

O impacto que as chuvas causaram no bairro Noroeste recentemente tem sido amenizado com ações do Governo do Distrito Federal (GDF). A abertura de bacias, a desobstrução de redes e a construção de bocas de lobo estão entre as medidas já adotadas, em execução e programadas para esses dias.

A Novacap tem atuado no bairro e já construiu duas bacias na área do shopping. A partir desta segunda-feira (21), a Quadra 304 será beneficiada com esse serviço. A companhia também desobstruiu a rede de drenagem.

A Terracap, por sua vez, aumentará, a partir desta semana, o número de bocas de lobo na W7 e na altura da saída da Quadra 104. Serão feitas dez bocas de lobo nesses locais.

A secretaria DF Legal, por sua vez, participará das ações para inibir o depósito de material na área do terreno destinado ao shopping. Também será feito o assentamento de meios-fios para o direcionamento da água.

Com informações da Agência Brasília