Ação conjunta da PMDF apreende armas no Riacho Fundo II

Dois homens foram presos por policiais militares do Patamo e do Grupo Tático Operacional do 28º Batalhão (Gtop 48) por porte ilegal de arma de fogo no Riacho Fundo II. Na madrugada desta quarta-feira (23), a PMDF recebeu a denúncia de disparos na QN 7E, de acordo com testemunhas o autor estava em um carro vermelho.

As equipes reforçaram o policiamento na cidade e encontraram o carro suspeito uma hora depois do ocorrido. Dois suspeitos foram abordados e com eles os policiais encontraram uma pistola calibre 380, com cinco munições, uma arma caseira calibre 12, com três munições, três munições calibre 22 e porções de maconha.

A dupla foi encaminhada para a 27ª DP, onde foi registrado o flagrante de porte ilegal de arma de fogo.