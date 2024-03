Ação comunitária cria manhã interativa para pets no Sudoeste

A Secretaria de Atendimento à Comunidade do Distrito Federal (Seac-DF) organizará um pet day em 6 de abril, sábado, no Parque Bosque do Sudoeste. A ação comunitária gratuita irá oferecer diversas atividades para os animais de estimação e seus tutores, das 10h às 13h.

Haverá profissionais para instruir o público com dicas de adestramento e apresentações lúdicas para os bichinhos, além de orientações sobre saúde e bem-estar dos pets.

“Os pets são parte da família. Por isso, a secretaria pensou em criar uma ação comunitária onde houvesse atividades interativas tanto para os bichinhos de estimação quanto para os seus tutores. Preparamos tudo com muito carinho”, afirma a titular da Seac, Clara Roriz.

A ação é uma colaboração entre a Seac, a Polícia Rodoviária Federal, a Caesb e a Administração Regional do Sudoeste.

*Com informações da Agência Brasília.