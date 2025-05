Ação “Aqui tem +Sesc” desembarca em Planaltina

por Larissa Barros

Até o dia 29 de maio, Planaltina recebe a Ação “Aqui tem +Sesc”, que oferece uma série de serviços gratuitos nas áreas da saúde, cultura e cidadania. Os atendimentos acontecem das 9h às 16h, na área onde está sendo construída a futura unidade da instituição na região administrativa, localizada na Estância Mestre D’Armas, ao lado da Construcom , na BR 020.

Segundo o Sesc, a ação marca a chegada do Serviço Social do Comércio do Distrito Federal à região, antecipando parte dos serviços oferecidos na nova unidade. O objetivo é apresentar à comunidade um pouco do que será disponibilizado pela Instituição.

Entre os atendimentos inclusos estão: mamografias, ​exames citopatológicos (Papanicolau), ​consultas médicas, oftalmológicas, ​de enfermagem, odontológicas, além da ​inserção de DIU. Para todos os serviços é necessário apresentar um documento com foto. Menores de idade precisam estar acompanhados de um responsável. Para todos os serviços, é necessário apresentar um documento com foto, e menores de idade devem estar acompanhados por um responsável.

Para realizar a mamografia é necessário: RG, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS. O exame é indicado para mulheres a partir de 50 anos. Pacientes com menos de 50 precisam apresentar pedido médico.

Além do atendimento em saúde, o Sesc também leva à região a BiblioSesc, sua biblioteca móvel, que promove o acesso ao seu acervo de livros e atividades como contação de histórias, incentivando a leitura e o contato com a literatura desde a infância. Outro destaque da programação será a Carreta Palco, onde acontecem oficinas culturais e criativas diariamente das 13h30 às 17h.

As atividades são voltadas especialmente para o público jovem a partir de 12 anos e incluem oficinas de ​dança flashback, ​discotecagem (DJ), ​grafite e ​rima e improviso. Todas são gratuitas e proporcionam experiências artísticas e expressivas em um ambiente acolhedor e inclusivo.

“O Sesc-DF entende que essas oficinas podem ajudar na descoberta de talentos e na formação de futuros profissionais por meio do acesso à arte”, destaca André Abreu, gerente das Unidades Móveis do Sesc-DF.