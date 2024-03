Abusador de criança de 09 anos jogava vídeo game com a vítima

Um professor de educação física de 23 anos, está sendo procurado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), suspeito por estupro de vulnerável. Ricardo Mello Marcelos, vulgo colombiano (foto em destaque), abusou de uma criança de 09 anos, no Jardim Botânico, e após ser denunciado ele fugiu da localidade.

De acordo com a PCDF, os abusos começaram em dezembro de 2019, porém a criança só teve coragem de contar a mãe em novembro de 2023. O professor, que era vizinho da vítima, fez amizade e ganhou a confiança da mãe. Ele se aproximou do menor utilizando o pretexto de jogar vídeo game, e assim cometeu vários abusos.

Denúncia



Ao tomar conhecimento dos fatos a genitora da criança procurou a 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul). A polícia instaurou então, um inquérito para apurar os fatos e ao concluir concluir as investigações, o suspeito foi indiciado por estupro de vulnerável.

Na última quarta feira (20/03), um mandado de prisão preventiva foi expedido em desfavor do indiciado. De acordo com a polícia, o atual paradeiro é desconhecido. A PCDF divulgou a foto do foragido e seus dados, para que, qualquer pessoa que tenha ciência de seu paradeiro, denuncie por meio do 197 (ligação anônima).