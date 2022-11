Abre e fecha 30/11 – Feriado local do dia do Evangélico

Feriado altera os horários e padrões de funcionamento de alguns órgãos locais

Nesta terça (30), o DF celebra o Dia do Evangélico, feriado local instituído em 1995. Por conta disso, alguns serviços terão alterado o horário de funcionamento. Confira um panorama sobre os serviços da cidade:

Na Hora



No dia 30, feriado local (Dia do Evangélico), não haverá atendimento.

Procon



No dia 30, feriado local (Dia do Evangélico), não haverá atendimento.

Conselho Tutelar e Centro Integrado 18 de Maio



As unidades do Conselho Tutelar não funcionam no dia 30, feriado local (Dia do Evangélico), porém, atendem demandas urgentes pelo telefone da Cisdeca, 125.

Centro Integrado 18 de Maio



As unidades do Centro Integrado 18 de Maio não funcionam no dia 30, feriado local (Dia do Evangélico). As demandas urgentes poderão ser acionadas pelo telefone de plantão (61) 98314-0636, de 8h às 20h.

Pró-Vítima



Os Núcleos do Programa Pró-Vítima não funcionam no dia 30, feriado local (Dia do Evangélico).

Atendem pelos seguintes telefones de plantão:

CEILÂNDIA – (61) 98314-0620

GUARÁ – (61) 98314-0619

PARANOÁ – (61) 98314-0622

PLANALTINA – (61) 98314-0611

BRASÍLIA – (61) 98314-0626

TAGUATINGA (61) 98314-0631

ITAPOÃ (61) 98314-0632

RECANTO DAS EMAS (61) 98314-0613