Universidade americana inaugura campus em Brasília

Broward Brasília oferece os primeiros anos de uma graduação para ser completada nos Estados Unidos

Uma instituição de ensino superior americana em Brasília. Assim se destaca a Broward International University Brazil (BIUB), um dos raros campus universitários dos Estados Unidos (EUA) situados fora dos condados do país. A chegada à capital brasileira aproxima os brasilienses de uma das disputadas vagas de graduação no exterior.

Com 62 anos de tradição e sediada na Flórida, a Broward traz um centro internacional de educação superior, autorizado pelos EUA e seguindo os mesmos padrões acadêmicos utilizados por lá.

A instituição oferece no Brasil parte de uma graduação que será completada nos Estados Unidos. São os dois primeiros anos de disciplinas transversais, praticamente iguais para qualquer área acadêmica, que irão habilitar os estudantes para seguir especialização na instituição de preferência.

“Nosso aluno assiste a aula aqui, mas é matriculado nos Estados Unidos”, explica Joel Moreira, CEO da Broward no Brasil. Isto significa que, embora o estudante tenha status de universitário americano, ele cumpre parte do ensino superior perto de casa, enquanto se prepara para ir estudar no exterior com uma adaptação mais confortável e menos onerosa.

Joel Moreira explica que o diploma de bachelor’s degree numa das 4 mil instituições estadunidenses exige, em média, 120 créditos dos estudantes. Com sistema curricular equivalente ao americano, a Broward Brasil traz o programa “Associate Degree AA”, que compreende os dois primeiros anos dos cursos de ensino superior dos EUA e fornece os 60 créditos requisitados para avançar para um dos cursos de bacharelado ou licenciatura.

Diferentemente do Brasil, em que o ensino superior começa pela escolha de uma graduação, nos Estados Unidos, o Associate Degree AA funciona como uma etapa comum para qualquer das grandes áreas acadêmicas, como ciências humanas, ciências sociais, ciências da saúde e ciências exatas, com poucas exceções.

“É uma grande vantagem, porque nem sempre o jovem estudante está preparado para escolher o curso que irá seguir pelo resto da vida, o que pode gerar uma grande frustração no futuro”, observa Joel Moreira. No entanto, pondera que é necessário que o futuro universitário planeje suas escolhas tendo em vista a área em que deseja se inserir e a universidade à que deseja se candidatar.

A Broward oferece acompanhamento e orientação individualizada para cada estudante como forma de garantir a satisfação com a escolha dentre mais de 200 cursos disponíveis. Além disso, ajuda a alinhar o currículo dos alunos aos valores das universidades almejadas, que seguem ritos próprios e procuram discentes que compartilham de seus valores. Pela Broward da Flórida, já passaram mais de 1 milhão de alunos. Atualmente, a instituição conta com 60.000 alunos de 182 nacionalidades diferentes, o que proporciona uma rede de contatos com todo o mundo desde os primeiros anos de graduação.

Para concorrer a uma das vagas da Broward Brasil, Joel Moreira explica que é preciso ter concluído o ensino médio. “Alunos com nível intermediário da língua podem passar por um preparatório intensivo de seis meses, com aulas personalizada para garantir o domínio necessário.

Ainda de acordo com Joel Moreira, as instituições americanas estão de braços abertos para os brasileiros. “As universidades nos EUA são muito preocupadas com a diversidade cultural e, por isso, os brasileiros são muito bem-vindos por lá. Esse projeto da Broward no Brasil é uma grande oportunidade para a formação de cidadãos globais, que pensam de forma universal”, avalia.