Abrantes homenageia os 49 anos da Via Sacra de Planaltina

A Via Sacra de Planaltina foi citada de forma positiva hoje (12) pelo deputado distrital Cláudio Abrantes (PSD). O pronunciamento do parlamentar no plenário homenageou os 49 anos do espetáculo. O distrital, que já interpretou o papel de Jesus Cristo na tradicional encenação, enalteceu a importância do evento para a cena cultural do DF.

“Mais de 3,5 milhões de pessoas já assistiram às encenações da Via Sacra em todos esses anos. Já tivemos públicos auditados de 200 mil pessoas. Ninguém recebe um centavo pelo que faz lá. É claro que o evento faz parte da minha história, mas independentemente disso, é um marco cultural do DF”, observou.

A Via Sacra de Planaltina é realizada no Morro da Capelinha, onde são reproduzidos os cenários da Jerusalém do século I. O espetáculo começa com a encenação da cidade de Jerusalém, com a participação de mais de mil figurantes. O espetáculo normalmente dura vários dias e apresenta encenações do Domingo de Ramos, da Santa Ceia e da Sexta-feira da Paixão. Completam o evento missas, shows e a encenação da Via Sacra das Crianças.

Os espetáculos são realizados pela Secretaria de Cultura, com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF).

*Com informações de Eder Wen – Agência CLDF