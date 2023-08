Aberto recadastramento para a Feira de TV

A Administração Regional comunica que o prazo para recadastramento aos permissionários vai até a próxima segunda-feira (7)

Os permissionários da Feira de Artesanato da Torre de TV deverão comparecer à Administração Regional do Plano Piloto, munidos da documentação necessária nos dias e horários informados no seguinte link.

No mês de julho, foi publicado no Diário Oficial do DF, edital de licitação para concessão de boxes fechados em sete feiras do Distrito Federal.

“É importante ressaltar que este recadastramento está sendo realizado por solicitação da Secretaria de Cidades (Secid), seguindo a legislação vigente, com o intuito de regularizar e organizar a feira, beneficiando a comunidade e os próprios feirantes”, disse o Administrador do Plano Piloto, Valdemar Medeiros.

Os boxes por ala, com as respectivas datas, podem ser consultados no seguinte endereço.

De 2019 para cá, o Governo do Distrito Federal investiu mais de R$ 23 milhões na reforma de 22 feiras. As melhorias em 14 centros comerciais já foram concluídas. Em outras oito, as obras estão em execução.