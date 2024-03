Aberto processo seletivo para técnico de enfermagem no IgesDF

A remuneração bruta é de R$ 2.818,34 e, além do salário, os candidatos selecionados terão benefícios

As inscrições abertas para o processo seletivo para técnico de enfermagem hemodinâmica foram abertas pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF). A vaga, com jornada semanal de 36 horas, exige curso técnico completo na área, experiência específica em assistência em hemodinâmica e registro ativo no Conselho Regional de Enfermagem (Coren/DF) como técnico de enfermagem.

A remuneração bruta é de R$ 2.818,34 e, além do salário, os candidatos selecionados terão benefícios como auxílio-transporte, alimentação (dependendo de Acordo Coletivo de Trabalho e da jornada de trabalho), clube de benefícios com descontos em estabelecimentos parceiros, abono semestral e folga de aniversário.

O processo seletivo será dividido em várias etapas, incluindo análise curricular, comprovação de requisitos, avaliação de títulos, avaliação de conhecimentos (teórico e/ou prático), avaliação comportamental, entrevista por competências e exames médicos.

As inscrições estão abertas e vão até as 23h59min do dia 17 de março de 2024. Para se inscrever, os interessados devem acessar o site oficial do IgesDF.

*Com informações da Agência Brasília