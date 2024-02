Aberto prazo para visitações aos bens do 1º Leilão Público Coletivo Eletrônico do TJDFT

Na ocasião, serão leiloados diversos itens, como carros, motos, bicicletas, computadores, celulares, entre outros

Até esta terça-feira, 20/2, os interessados poderão fazer a visitação aos bens que serão ofertados durante o 1º Leilão Público Coletivo Eletrônico de 2024 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). As visitações deverão ser realizadas mediante agendamento, das 12h às 17h, no depósito do leiloeiro (lotes CEGOC 36 a 38) e no Depósito Público da Justiça do DF (lotes cíveis); e, das 14h às 16h, no Depósito da DCB/PCDF (lotes 01 a 34) e CEGOC, lote 35, conforme endereços e contatos para agendamento informados abaixo.

O 1º pregão ocorrerá exclusivamente na modalidade eletrônica, no dia 21/2, a partir das 9h, pelo site do leiloeiro credenciado. Os interessados em participar do leilão devem se cadastrar previamente no site do leiloeiro. O site já está aberto para o recebimento de lances. A entrega dos bens arrematados está prevista para o dia 15 de março de 2024.

Na ocasião, serão leiloados diversos itens, como carros, motos, bicicletas, computadores, celulares, entre outros. O evento seguirá o critério de maior lance, para a venda dos itens constantes do catálogo.

O 2º pregão, caso seja necessário, será realizado no dia 1º de março de 2024. O site do Tribunal contém mais informações sobre o evento.

Visitação aos bens

Confira os endereços e contatos para agendamento de visitações aos bens:

Lotes 1 a 34

DEPÓSITO DA DCB/PCDF

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Endereço: pátio da DCB/PCDF – Divisão de Custódia de Bens da Polícia Civil do Distrito Federal – Rodovia DF 440, KM 15, Zona Rural, “Rota do Cavalo”, Sobradinho/DF.

Telefone: (61) 98118-1989 (inclusive via aplicativo WhatsApp)

E-mail: [email protected]

Lote 35

DEPÓSITO CEGOC

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CENTRAL DE GUARDA DE OBJETOS DE CRIME- CEGOC

Endereço: SIA Trecho 04, Lote 1420

Referência: Ao lado do depósito da AGEFIS

DEPÓSITO DO LEILOEIRO, lotes 36 a 38

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lote 36

Edifício Serra Dourada

SCS Qd. 2 Bl. C, SALA 609, Brasília, DF 70302-000

Telefone: 08009421316/(16)99966-9554/(16)99200-0339

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

E-mail: [email protected]

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lotes 37 e 38

SCIA QUADRA 12 CONJUNTO 01 LOTE 06 GALPÃO 03 – 71250-410 Cidade do Automóvel, Brasília – DF, 71250-135

Telefone: 08009421316/(16)99966-9554/(16)99200-0339

E-mail: [email protected]

Lotes cíveis

DEPÓSITO PÚBLICO DA JUSTIÇA DO DF

Endereço: Trecho 17, Rua 2, Lote 80, Galpão C, SIA, Brasília/DF.

Telefone: (61) 3103.1325 – 3103.1326 Celular: (61) 99452.4697

E-mail: [email protected]