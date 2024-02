Aberto chamamento público para credenciamento de instituições financeiras

Objetivo é habilitar previamente instituições que possam vir a receber ou administrar recursos sob gestão do Iprev-DF

O Chamamento Público n° 01/2024 para credenciamento de instituições financeiras (administrador e gestor) foi publicado nesta segunda-feira (5), na página do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev-DF). O objetivo é habilitar previamente instituições que possam vir a receber ou administrar recursos sob gestão do Instituto, nos termos da Política de Investimentos vigente e da Portaria MTP n° 1.467/2022, art. 103.

“Consideramos oportuno e viável sondar o mercado financeiro quanto ao credenciamento de instituições financeiras [gestor e administrador] para o Fundo Solidário Garantidor [FSG] e o Fundo Capitalizado [FC]. E isso será possível a partir da publicação do chamamento público”, afirma a diretora-presidente do Iprev-DF, Raquel Galvão.

As instituições financeiras bancárias emissoras de ativos financeiros e aquelas que atuem como administradoras ou gestoras de fundos podem participar. “A iniciativa é uma forma de retomar a prospecção de parceiros e oportunidades de investimentos de forma ampla e transparente”, explica o diretor de Investimentos do Iprev-DF, Thiago Mendes Rodrigues.

O diretor esclarece que, em síntese, o gestor de fundo tem como atribuição tomar as decisões de investimentos; e o administrador garante que o fundo opere adequadamente.

As instituições financeiras interessadas em participar precisam enviar a documentação exigida na Portaria Iprev-DF nº 41/2023 para os endereços eletrônicos [email protected] e [email protected], até o dia 14 deste mês.

O resultado do credenciamento será definido após recepção dos documentos e análise prévia da Diretoria de Investimentos (Dirin). Outras áreas do Iprev-DF também participam do processo de verificação da documentação, como Controladoria (Cont), Diretoria Jurídica (Dijur) e Diretoria de Governança, Projetos e Compliance (Digov). Por fim, o Comitê de Investimentos e Análise de Riscos (Ciar) homologará o resultado.

“O Iprev-DF mantém seu compromisso em ampliar e aprimorar continuamente a interlocução com o mercado, em busca de oportunidades que atendam à legislação e à política de investimentos do instituto. Esse esforço é em prol da sociedade, que espera que os recursos sejam geridos com prudência, transparência e rentabilidade”, declara o diretor de Investimentos.

*Com informações do Iprev-DF