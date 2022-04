Abertas pré-inscrições de escolas para visita ao Parque Nacional

As visitações ocorrerão até o final do ano letivo, às terças, quartas e quintas-feiras, nos turnos matutino e vespertino

As pré-inscrições para o Programa de Educação Ambiental Parque Nacional de Brasília (PNB) estão abertas. O projeto é uma parceria entre a Secretaria de Educação, por meio da Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral (Subin) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). As visitações ocorrerão até o final do ano letivo, às terças, quartas e quintas-feiras, nos turnos matutino e vespertino.

As escolas de ensino infantil, fundamental, médio, educação de jovens e adultos e educação profissional podem participar do projeto. O agendamento deve ser realizado pelo e-mail [email protected], informando a turma, escola e professor que acompanhará a turma. O transporte para a visita será de total responsabilidade da escola inscrita.

O programa tem a finalidade de integrar o trabalho pedagógico das unidades escolares com as políticas de educação ambiental e política de educação patrimonial. Além de garantir aos estudantes o reconhecimento, experimentação e a valorização do patrimônio ambiental e arqueológico do Distrito Federal.

Alguns requisitos devem ser cumpridos pelas escolas. Entre eles, ter educadores que participaram de curso de capacitação oferecido pelo NEA/PNB, a partir do ano de 2018, ou se inscrever e obter a certificação nos cursos que serão oferecidos no ano de 2022.

