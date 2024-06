Abertas inscrições para o Congresso Regional de Mulheres do DF e Entorno

As inscrições para o Congresso Regional de Mulheres do Distrito Federal e Entorno, que ocorrerá nos dias 14 e 15 de junho, no Centro Olímpico e Paralímpico de Planaltina, estão abertas. A iniciativa é uma parceria da Secretaria da Mulher (SMDF) com o Instituto Cultural Chinelo de Couro e visa proporcionar um espaço de aprendizado, reflexão e empoderamento para as mulheres da região, é uma parceria da Secretaria da Mulher (SMDF) com o Instituto Cultural Chinelo de Couro.

O evento gratuito reunirá 2 mil mulheres e contará com uma programação rica em palestras e momentos contemplativos, além de uma área gastronômica diversificada e seis estandes de vendas de produtos femininos, oferecendo às mulheres empreendedoras a oportunidade de gerar renda e promover seus negócios.

Para a secretária da Mulher, Giselle Ferreira, o congresso será um ambiente acolhedor e inspirador, com diversas atividades focadas no desenvolvimento pessoal e profissional das mulheres. “Estamos levando atendimento multidisciplinar para as nossas mulheres. Queremos proporcionar o acolhimento transversal delas, abordando temas cruciais para o fortalecimento da identidade e da saúde feminina”, afirma.

Qualquer mulher interessada pode participar. Para se inscrever, basta preencher o formulário presente neste link. Durante os dois dias de congresso, as participantes terão acesso a uma variedade de atividades educativas e experiências gastronômicas.

Congresso Regional de Mulheres do Distrito Federal e Entorno

⇒ Datas – Dias 14 e 15 de junho

⇒ Local – Centro Olímpico e Paralímpico de Planaltina, no Setor Recreativo

*Com informações da Agência Brasília