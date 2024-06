Abertas inscrições para mais uma turma de mecânica para mulheres

As inscrições para mais uma turma do curso de mecânica para mulheres estão abertas e as aulas devem começar próxima segunda-feira (10). O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) disponibiliza 20 vagas, as inscrições podem ser realizadas presencialmente na Escola Pública de Trânsito (EPT), localizada na 706/906 Sul.

O curso é gratuito e destinado a mulheres habilitadas que estejam interessadas em atualizar os conhecimentos sobre o funcionamento básico dos veículos.

O curso proporciona às alunas, por meio de metodologias ativas de aprendizagem, o conhecimento necessário sobre os problemas corriqueiros do veículo em decorrência do tempo de uso, manutenção veicular, principais indicadores do painel de instrumentos. A principal finalidade do curso é garantir maior segurança no trânsito e independência às mulheres.

As aulas presenciais têm a carga horária de 20h e serão realizadas na EPT, das 18h30 às 22h.

*Com informações da Agência Brasília