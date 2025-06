Abertas inscrições para cursos do projeto Jornada da Mulher Trabalhadora

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF) abriu nesta quarta-feira (5) o chamamento público para cursos de qualificação profissional voltados exclusivamente a mulheres. A ação faz parte do projeto Jornada da Mulher Trabalhadora – Capacitação e Profissionalização Feminina.

As inscrições seguem até segunda-feira (9) e devem ser feitas de forma eletrônica por meio do formulário disponível neste link. O objetivo da iniciativa é promover autonomia financeira e ampliar as oportunidades de inserção no mercado de trabalho para o público feminino.



Podem participar mulheres maiores de 18 anos interessadas em se qualificar profissionalmente. As vagas são limitadas, e o processo é gratuito. A Sedet-DF reforça que a capacitação é um passo essencial para o empoderamento feminino e inclusão social.

Confira a íntegra do chamamento.

*Com informações da Sedet-DF