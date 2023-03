Abertas inscrições para curso de qualificação em panificação e confeitaria

Prazo começou nesta sexta (24) e vai até segunda (27) para 50 vagas

O Governo do Distrito Federal (GDF) reabriu as inscrições para 50 vagas no curso do projeto Panifica Mais, voltado para a qualificação de profissionais nas áreas de panificação e confeitaria.

As inscrições estarão abertas desta sexta-feira (24) até a próxima segunda (27), podendo ser feitas por meio da ficha eletrônica de inscrição disponível no site da Sedet. O curso tem como objetivo proporcionar o desenvolvimento de habilidades profissionais a indivíduos em situação econômica e social vulneráveis, bem como àqueles que estão desempregados e em busca de trabalho na economia criativa e cultural do Distrito Federal.

Os requisitos de inscrição incluem ser cidadão brasileiro ou estrangeiro residente legalmente no país, com idade igual ou superior a 16 anos, e residir preferencialmente nas regiões administrativas de Ceilândia e Sol Nascente/Pôr do Sol. Menores de 18 anos devem obter autorização de seus pais ou responsáveis legais para participar do curso.

A carga horária total é de 90h. Serão duas turmas, cada uma com 25 vagas, nos horários das 18h25 às 21h15 e das 21h25 às 23h.

Os candidatos deverão preencher um formulário de autodeclaração, e aqueles que fornecerem informações falsas serão automaticamente eliminados do processo de seleção. As informações fornecidas no formulário de inscrição podem ser cruzadas com vários bancos de dados do governo federal e distrital.

Os selecionados para o curso receberão a confirmação de sua pré-matrícula na forma de um documento PDF e serão chamados para confirmar sua inscrição entre 29 de março e 1º de abril de 2023. A lista de candidatos selecionados e a data de início do curso serão divulgadas no site da Sedet no dia 29 de março.

Para auxiliar no processo de inscrição, será prestado apoio presencial no Instituto das Mãos Solidárias, localizado na Chácara 81 – Conjunto A – lotes 21 a 26, salas 103 a 107 – Sol Nascente/Pôr do Sol. O instituto estará aberto para apoio nesta sexta-feira, até as 17h, neste sábado (25), das 8h às 12h, e na segunda-feira, das 8h às 17h.

No caso de um número maior de candidatos do que o número de vagas disponíveis, a Sedet vai cadastrar os interessados em lista de espera por ordem de inscrição.

Com informações da Agência Brasília