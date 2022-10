Abertas inscrições para a segunda turma do programa Filhos deste Solo

Aulas sobre empreendedorismo e sucessão rural serão ministradas de 7 a 11 de novembro, no Instituto Federal de Brasília, em Planaltina

Estão abertas, até quinta-feira (3/11), as inscrições para a próxima turma do programa da Emater Filhos deste Solo, voltado a empreendedorismo e sucessão rural. Fruto de parceria entre a empresa e o Instituto Federal de Brasília (IFB), o curso oferecido é gratuito e vai orientar os alunos na elaboração do seu próprio plano de negócios.

São 80 vagas destinadas a jovens moradores do campo que tenham entre 16 e 29 anos de idade. As inscrições podem ser feitas neste link; ou, no caso de quem não tem acesso à internet, nos escritórios locais da Emater.

O programa Filhos deste Solo tem por objetivo capacitar jovens rurais em empreendedorismo e gestão de negócios. Desde sua criação, em 2019, o programa já certificou 267 jovens no curso.

As aulas serão ministradas de 7 a 11 de novembro, das 14h às 17h, no auditório do IFB de Planaltina. Durante o curso, de 20 horas, serão abordados temas como associação e cooperativismo, pesquisa de mercado, viabilidade do negócio, políticas públicas, exportação no agro e sucessão familiar.

“Estamos trabalhando para levar oportunidade para os jovens de áreas rurais do DF, para que eles possam empreender no campo, ter qualidade de vida e fazer a sucessão familiar na gestão da propriedade”, afirma a presidente da Emater, Denise Fonseca.

Com informações da Agência Brasília