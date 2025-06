Abertas as inscrições para o projeto Jornada da Mulher Trabalhadora

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF) está com inscrições abertas para o projeto Jornada da Mulher Trabalhadora, que oferece 420 vagas em cursos de qualificação profissional voltados exclusivamente ao público feminino. As oportunidades são para os cursos de trancista, extensão de cílios e alongamento de unhas.

Gratuitas, as inscrições podem ser feitas até o dia 15 de junho por meio de um formulário eletrônico disponível no portal oficial da secretaria.

Os cursos serão realizados em duas regiões administrativas: no Riacho Fundo II, as aulas começam em 24 de junho e vão até 22 de julho; já em Sobradinho II, o início está previsto para 25 de junho, com término em 23 de julho. A carga horária total é de 80 horas/aula, com turmas nos turnos matutino (das 9h às 12h30) e vespertino (das 13h30 às 17h).

Com foco na promoção da autonomia financeira e da inclusão social, o projeto busca empoderar mulheres e prepará-las para o mercado de trabalho. A ação integra a estratégia da Sedet-DF de fomentar o desenvolvimento econômico no Distrito Federal por meio da qualificação profissional.

Com informações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF)