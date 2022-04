Abertas as inscrições para o curso Mulheres Empreendedoras

Instituto Reciclando o Futuro vai capacitar mais 50 mulheres para o mercado de trabalho

Após capacitar mais de 100 mulheres para o mercado de trabalho, o curso gratuito Mulheres Empreendedoras está de volta. São mais 50 vagas abertas até quinta-feira para a oficina que ocorre na tarde deste sábado (30), no Centro de Ensino Fundamental 32 (Sol Nascente/Pôr do Sol).

O curso é voltado para mulheres em situação de vulnerabilidade social, maiores de 17 anos, que queiram se desenvolver profissionalmente com técnicas de venda.

Logo após a capacitação, as participantes receberão um mostruário com dezenas de semijoias, com meta de venda de R$ 500. “É delas. A ideia é que, após o curso, já comecem o próprio negócio”, explica Renata d’Aguiar, a idealizadora do Instituto Reciclando o Futuro, responsável pela ação.

Como contrapartida e para incentivar que continuem empreendendo, ao final das vendas, elas devolvem 50% do custo do produto e pegam outro kit. “Esse valor de retorno é apenas para que elas entendam que precisam investir para lucrar. Firmamos uma parceria com empresa do ramo com o objetivo de fomentar esse trabalho”, detalha a responsável pelo projeto.

Curso Mulheres Empreendedoras