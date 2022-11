Abertas as inscrições para 87 bolsas de estudo do GDF em cursos superiores

Servidores públicos e integrantes da sociedade civil podem concorrer; interessados podem se inscrever até o dia 9 de dezembro

A Escola de Governo do Distrito Federal (Egov) abriu, nesta quinta-feira (17), as inscrições para o processo seletivo do Programa de Concessão de Bolsas de Estudos junto ao Centro de Ensino Unificado de Brasília (UDF), destinado aos servidores públicos distritais e egressos da rede pública de ensino. A oferta é para as turmas que se iniciam no 1º semestre de 2023. Nesta edição, são oferecidas 87 bolsas integrais. As inscrições poderão ser feitas até o dia 9 de dezembro.

Veja, no site da Egov, informações sobre o processo seletivo.

Conforme o edital publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), o processo de concessão das bolsas terá etapas distintas de seleção para servidores públicos e da rede pública de ensino (sociedade civil). No caso dos candidatos da administração pública, serão levados em conta o tempo de serviço, a assiduidade, o número de dependentes, a remuneração e o nível de escolaridade.

Para os candidatos da sociedade civil, as exigências incluem a conclusão dos três anos do ensino médio em escola da rede pública de ensino do DF, participação na última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2021 e média mínima obtida de 400 pontos, além da comprovação de hipossuficiência de renda familiar.

Do total de 87 vagas, são 38 para servidores e 49 para a sociedade civil. A divisão é feita por curso ofertado e período das aulas.

“Desde o início da gestão do governador Ibaneis Rocha, que restabeleceu o programa, quase 700 bolsistas foram contemplados. A iniciativa certamente contribui para a formação dos cidadãos e para a capacitação dos servidores e empregados públicos”, afirma a diretora-executiva da Egov, Juliana Tolentino.

O edital contempla os 22 cursos do centro universitário, que oferece graduações em direito, administração, biomedicina, contabilidade, fonoaudiologia, pedagogia e letras português/inglês, entre outras. O processo de inscrição é online.

Serviço

Programa de Concessão de Bolsas de Estudo do UDF – 2º semestre de 2022

Inscrições: até 9 de dezembro, pelo site da Egov

Informações: [email protected]

Com informações da Agência Brasília