Abertas as inscrições para 120 vagas de qualificação profissional no Projeto Labinclui

Com início previsto para 8 de maio, as inscrições para o Projeto Labinclui, qualificação profissional gratuita oferecida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF), estão abertas, com 120 vagas. Os cursos, com carga horária total de 200 horas/aula, serão realizados na Asa Sul, nos turnos matutino e vespertino.

As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de abril, exclusivamente por meio do formulário eletrônico disponível no site da Sedet. No ato, os interessados devem escolher a opção de curso desejada:

• Qualificação em Equipamentos Assistivos

• Qualificação em Impressão 3D e suas Tecnologias

• Qualificação em Manutenção de Cadeiras de Rodas

• Qualificação em Confecção de Órtese e Prótese

• Introdução ao Desenho Industrial de Órteses e Produtos Assistivos

Inovação e inclusão

O Projeto Labinclui tem como proposta promover formação técnica voltada à inovação e à tecnologia social assistiva, preparando profissionais para atuar em áreas essenciais à inclusão de pessoas com deficiência.

As aulas ocorrerão em dois turnos: matutino, das 8h às 12h, e vespertino, das 14h às 18h, com carga horária diária de 4 horas. Ao final do curso, os alunos terão ampliado o repertório técnico, com conhecimentos voltados a uma das áreas mais promissoras e humanitárias do mercado de trabalho.

*Com informações da Agência Brasília