Aberta seleção para Analista III em Monitoramento de Contrato de Gestão no IgesDF

A abertura de um novo processo seletivo para o cargo de Analista III – Monitoramento do Contrato de Gestão foi anunciada pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde (IgesDF). Os candidatos têm até o dia 30 de abril de 2024 para realizar a inscrição por meio deste link.

A vaga destina-se ao cadastro reserva, com uma carga de 40 horas semanais. Os profissionais selecionados serão responsáveis por uma série de atividades, incluindo atendimento ao público interno, elaboração de relatórios gerenciais, monitoramento de indicadores de saúde, entre outras. O salário oferecido é de R$ 5.100, além de benefícios como auxílio transporte, alimentação, Clube de Benefícios, abono semestral e folga no aniversário.

Os requisitos para concorrer à vaga incluem graduação completa em Administração ou Saúde Coletiva, pós-graduação nas áreas de Saúde Pública, Administração Pública, Gestão em Saúde ou Gestão de Negócios, e experiência comprovada como analista em áreas de avaliação em saúde pública e acompanhamento de contratos de gestão na saúde pública, entre outros. Além disso, é necessário ter conhecimento avançado em pacote Office.

As inscrições estão abertas desde o dia 24 e vão até o dia 30 de abril. O processo seletivo poderá ser composto por análise curricular, comprovação de requisitos, avaliação de títulos e avaliação de conhecimentos teóricos e/ou práticos, todos de caráter eliminatório e/ou classificatório.

O IgesDF ressalta a importância de se atentar aos prazos e requisitos para garantir a participação no processo seletivo; todas as informações estão disponíveis no edital.

*Com informações da Agência Brasília