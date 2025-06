Aberta seleção para 12 especialidades da saúde com salários de até R$ 17 mil

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) lançou, nesta segunda-feira (16), novo processo seletivo para formação de cadastro reserva em 12 especialidades da área da saúde. Os salários chegam a R$ 17.281,01, além de benefícios como auxílio-transporte, alimentação, clube de vantagens, abono semestral e folga no aniversário. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do IgesDF até o dia 22 de junho.

As oportunidades são para profissionais de diferentes níveis de especialização, com exigência de formação específica, registro nos respectivos conselhos de classe, experiência mínima de seis meses e, em alguns casos, certificados ou pós-graduação na área. Todos os detalhes estão disponíveis nos editais nº 086 a 097/2025, já publicados no portal da instituição.

Confira as especialidades e remunerações

Enfermeiro – Central de Material e Esterilização (Edital nº 086/2025): R$ 4.669,05 | 36h semanais. Necessário registro no Coren, experiência em CME e pacote Office.

R$ 4.669,05 | 36h semanais. Necessário registro no Coren, experiência em CME e pacote Office. Enfermeiro do Trabalho (Edital nº 087/2025): R$ 4.669,05 | 36h semanais. Exige especialização em Enfermagem do Trabalho e experiência em SESMT.

R$ 4.669,05 | 36h semanais. Exige especialização em Enfermagem do Trabalho e experiência em SESMT. Médico Plantonista – Urgência e Emergência (Edital nº 088/2025): R$ 12.744,02 | 24h semanais. Necessário CRM ativo, experiência e certificação em ACLS.

R$ 12.744,02 | 24h semanais. Necessário CRM ativo, experiência e certificação em ACLS. Médico Neurologista (Edital nº 089/2025): R$ 15.292,32 | 24h semanais. Requer residência ou título da ABN e experiência na área.

R$ 15.292,32 | 24h semanais. Requer residência ou título da ABN e experiência na área. Médico Cardiologista – UTI Coronariana (Edital nº 090/2025): R$ 15.292,32 | 24h semanais. Exige título da SBC e vivência em cuidados pós-operatórios.

R$ 15.292,32 | 24h semanais. Exige título da SBC e vivência em cuidados pós-operatórios. Médico Pediatra (Edital nº 091/2025): R$ 17.281,01 | 24h semanais. Necessário título da SBP e experiência em urgência pediátrica.

R$ 17.281,01 | 24h semanais. Necessário título da SBP e experiência em urgência pediátrica. Médico Cirurgião Pediátrico (Edital nº 092/2025): R$ 17.281,01 | 24h semanais. Exige título de especialista e experiência comprovada.

R$ 17.281,01 | 24h semanais. Exige título de especialista e experiência comprovada. Médico Paliativista (Edital nº 093/2025): R$ 12.744,02 | 24h semanais. Requer certificação conforme CFM nº 2.380/2024.

R$ 12.744,02 | 24h semanais. Requer certificação conforme CFM nº 2.380/2024. Analista de Laboratório – Microbiologia (Edital nº 094/2025): R$ 4.105,76 | 36h semanais. Necessária pós em microbiologia clínica e experiência na área.

R$ 4.105,76 | 36h semanais. Necessária pós em microbiologia clínica e experiência na área. Fisioterapeuta Adulto (Edital nº 095/2025): R$ 5.017,62 | 30h semanais. Exige especialização em áreas específicas e experiência.

R$ 5.017,62 | 30h semanais. Exige especialização em áreas específicas e experiência. Fisioterapeuta Neonatal e Pediátrico (Edital nº 096/2025): R$ 5.017,62 | 30h semanais. Requer pós na área e conhecimento no método RTA.

R$ 5.017,62 | 30h semanais. Requer pós na área e conhecimento no método RTA. Médico Nefrologista (Edital nº 097/2025): R$ 12.744,02 | 24h semanais. Necessário título reconhecido pela SBN e experiência comprovada.

Qualidade no atendimento

Com o novo processo seletivo, o IgesDF pretende reforçar o quadro técnico de profissionais capacitados para atender às demandas da rede pública de saúde. A instituição destaca que a seleção visa manter a excelência e a continuidade dos serviços prestados à população do Distrito Federal.

Como participar

Os interessados devem acessar a seção “Seleções em Andamento” no site do IgesDF (www.igesdf.org.br) até o dia 22 de junho de 2025. Os editais trazem todas as informações sobre documentação exigida, critérios de avaliação e etapas do processo seletivo.