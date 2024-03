Aberta licitação para contratar obras para o Aldeias do Cerrado

O prazo de execução dos trabalhos será de 240 dias corridos contados da data da emissão da Ordem de Serviço emitida pela Terracap

Uma licitação que contratará empresa para a execução da construção de quadras esportivas e cercamento nas quadras residenciais 2 (Jacarandás) e 4 (Sucupiras) do complexo urbanístico Aldeias do Cerrado foi aberta pela Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap). O cercamento será feito com muro em alvenaria e está localizado no Jardim Botânico.

O certame é presencial e está marcado para o dia 26 de março, às 11h. O critério de julgamento é o menor preço, ou seja, será declarado vencedor o licitante que apresentar a proposta mais vantajosa para a administração pública. O credenciamento do representante e a entrega dos envelopes devem ser feitos até 25/3, às 17h.

Serão três quadras esportivas dentro de cada quadra residencial, sendo uma quadra de tênis, uma quadra poliesportiva e um campo society sintético. Já o cercamento em muro de alvenaria terá 2 metros de altura.

O prazo de execução dos trabalhos será de 240 dias corridos contados da data da emissão da Ordem de Serviço emitida pela Terracap.

Aldeias do Cerrado

O complexo urbanístico Aldeias do Cerrado é composto por 15 quadras residenciais. O Residencial dos Jacarandás é o primeiro a ser comercializado pela Terracap. O projeto prioriza baixa densidade populacional, ou seja, menos moradores, mais áreas verdes e maior espaço livre, favorecendo ventilação e iluminação naturais em toda sua extensão.

Localizado na região que desponta como grande vetor de expansão do mercado imobiliário do DF, o complexo urbanístico Aldeias do Cerrado está posicionado estrategicamente a poucos minutos da Ponte JK e do Lago Sul, entre a BR-251 e DF-140, região que concentra grandes investimentos em obras de mobilidade.

O Jacarandás tem ampla área de lazer, constituída por campo society, quadra de tênis, quadra poliesportiva, espaço gourmet, salão de festas, espaço fitness e quiosque com churrasqueira, bem como estacionamento para visitantes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além do Residencial dos Jacarandás, a licitação irá abranger obras no Residencial das Sucupiras, quadras 2 e 4, respectivamente.

Licitação

As empresas interessadas em participar da concorrência já podem fazer o download do edital no site da Terracap, na seção Licitações Compras/Serviços. Para acessar os demais documentos referentes à Licitação Presencial nº 01/2024, basta clicar neste link.

Mais informações podem ser obtidas no call center da Terracap, no número (61) 3350-2222, ou via chat online, disponível no portal da Terracap. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.​

*Com informações da Agência Brasília