Aberta licitação para construção de novo centro de educação infantil no Paranoá Parque

O projeto arquitetônico do novo CEI contempla uma área construída de 2.021,46 m² em um terreno de 4.800 m². Estão previstas dez salas de aula, sanitários, pátios cobertos, depósito de gêneros, cozinha, refeitório, copa, área de serviço, vestiário para servidores, secretaria, sala de professores, coordenação, sala de reuniões, sala de recursos, espaço para leitura, sala multiúso, pátio descoberto, playground com casa de bonecas, além de paisagismo, estacionamento, construção de passeios e castelo-d’água.

“A chegada desse novo centro no Paranoá Parque responde a um pedido antigo da comunidade”, afirma a secretária de Educação, Hélvia Paranaguá. “A gente sabe o quanto a oferta de vagas na educação infantil impacta diretamente a vida das famílias. Estamos falando de um espaço planejado com carinho, onde as crianças vão ter acesso a uma educação de qualidade desde os primeiros anos.” Com base em projetos similares, a estimativa é que o CEI possa atender cerca de 450 crianças de 4 e 5 anos.

*Com informações da Novacap