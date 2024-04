Aberta licitação para construção da sede da Administração de Sol Nascente/Pôr do Sol

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) abriu licitação com o objetivo de contratar empresa especializada para a construção da sede da Administração Regional do Sol Nascente/Pôr do Sol.

A unidade fica no SHSN, Quadra 105, Conjunto Y, AE 1 – Sol Nascente. O valor estimado é de R$ 6.775.503,40, com recursos provenientes de Fonte 100, verba que pode ser empregada livremente pelo Executivo, pois não tem vinculação específica.

“As administrações regionais são o ponto focal para que o cidadão leve suas demandas e são o braço executivo do governo em cada região”, lembra o presidente da Novacap, Fernando Leite.

Crescimento



A cidade recebeu status de região administrativa em 2019. Desde então, uma sede temporária abrigava os servidores. O prazo de execução total da nova sede é de 210 dias corridos, contados a partir da data da assinatura do contrato.

“Isso demonstra o compromisso e responsabilidade que o governador do Distrito Federal tem com a região”, reforça o administrador do Sol Nascente/Pôr do Sol, Cláudio Ferreira. “A cidade vem recebendo vários aparelhos públicos – Terminal Rodoviário, Restaurante Comunitário, creches, a Agência do Trabalhador e, em andamento, a construção da Casa da Mulher Brasileira -, e outros virão.”

O edital de licitação, bem como seus anexos e o projeto básico para a obra, vão ser disponibilizados no site da Novacap. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 3403-2321 e 3403-2322.

*Com informações da Novacap