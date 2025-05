Aberta consulta pública com as regras da 16ª Conferência Distrital de Assistência Social

A Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) do Distrito Federal abriu, até o dia 26 de maio, uma consulta pública para receber sugestões da sociedade civil sobre o regimento da 16ª Conferência Distrital de Assistência Social. O documento estabelece as regras para a realização do evento, que é coordenado pelo Conselho de Assistência Social do DF (CAS-DF).

Por meio do formulário eletrônico disponibilizado pela Sedes, a população poderá propor alterações no texto que regulamenta a conferência. A iniciativa busca ampliar a participação social na construção das diretrizes do encontro, que será realizado nos dias 18 e 19 de setembro deste ano.

“A participação da população e dos profissionais do Sistema Único de Assistência Social (Suas) é essencial para avaliar e desenvolver uma política de assistência social que realmente atenda às necessidades da nossa população”, destacou a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra.

Com o tema “20 anos do Suas: construção, proteção social e resistência”, a 16ª edição da conferência terá debates organizados em cinco eixos temáticos. A proposta do evento é avaliar o funcionamento do sistema no DF e fortalecer o diálogo entre usuários, trabalhadores do Suas, entidades e gestores da área.

O processo preparatório inclui conferências regionais e conferências livres, realizadas nas Regiões Administrativas, com o objetivo de coletar propostas diretamente dos participantes. Segundo o presidente do CAS-DF e subsecretário de Assistência Social da Sedes, Coracy Chavante, a consulta pública visa tornar esse processo ainda mais participativo.

“O intuito é ampliar a participação pública na construção do documento, otimizar a programação das conferências e, sobretudo, proporcionar mais tempo e qualidade para os debates durante os encontros”, afirmou Chavante.

As sugestões enviadas pela população serão analisadas por uma comissão organizadora e consolidadas em uma proposta de alteração do regimento. O texto final será submetido à aprovação durante a 350ª Reunião Plenária Ordinária do CAS-DF, marcada para o dia 29 de maio. Após a aprovação, será publicada uma resolução com o regimento oficial que norteará os trabalhos da conferência.

Com informações da Sedes-DF