A SES dispõe de 25.3 doses para iniciar a vacinação de jovens de 16 anos

O quantitativo disponível será suficiente para vacinar 53,8% do público alvo, existem hoje no Distrito Federal 47.007 adolescentes de 16 anos

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES) anunciou que dispõe de 25.310 doses do imunizante da Pfizer para dar início amanhã (sexta-feira) à imunização de adolescentes de 16 anos. O órgão também continuará a vacinação de 17 anos ou mais. Com relação à segunda dose, os postos de vacinação também estão aplicando desde ontem 26.910 doses da Pfizer.

De acordo com dados da Companhia de Planejamento (Codeplan), existem hoje no Distrito Federal 47.007 adolescentes de 16 anos. As 25,3 mil doses disponibilizadas pelo governo local serão suficientes para imunizar 53,8% dos brasilienses desta faixa etária. Dados da Secretaria de Saúde apontam que foram confirmados no DF 23.307 casos de covid entre jovens de 11 a 19 anos, com nove mortes. A taxa de incidência na faixa etária é de 5.7424,6.

O anúncio da redução da faixa etária de vacinação foi feito pelo governador Ibaneis Rocha, na manhã de ontem, em uma rede social. “Bom dia gente, o primeiro recado de hoje é para jovens de 16 anos. Com a chegada de novas vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde, vamos começar a imunização do grupo de vocês a partir de sexta-feira (10). Vamos em frente vacinar 16 mais agora! ”, comemorou o governador. Ibaneis chegou a anunciar o desembarque em Brasília de 42 mil doses da Pfizer.

Covid nas escolas

As aulas presenciais foram retomadas no DF no dia 05 agosto, depois de um ano e cinco meses de suspensão. No dia 21 do mesmo mês, menos de um mês após o reinício, a secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, informou que até aquela data, três semanas após a retomada, já haviam sido registradas nas escolas do DF 89 casos de covid. Naquela ocasião, a secretária disse que a infecção por covid nas escolas era “perfeitamente normal”, uma vez que o vírus continuava em circulação.

A secretária disse, ainda, que a orientação era que os casos suspeitos fossem encaminhados imediatamente para as unidades de saúde mais próximas para a realização de diagnóstico. Entre as unidades de ensino onde já foram detectados casos de covid estão as escolas de Samambaia, Riacho Fundo I e do Riacho Fundo II. A diretora do Sindicato dos Professores, Rosilene Corrêa, defende que seja feita a testagem de todos os alunos de uma unidade de ensino a cada caso confirmado de covid. A Secretaria de Saúde informou que quando um aluno testa positivo, os colegas mais próximos também são testados.

O Jornal de Brasília solicitou à Secretaria de Educação números atualizados sobre casos de covid nas escolas, mas até a conclusão desta matéria o órgão não informou. Por e-mail, a Sedes disse apenas: está em fase de ajuste o sistema criado pela Secretaria de Saúde onde serão registrados e acompanhados os casos de covid-19 na rede pública de ensino. A ferramenta de trabalho das secretarias de Saúde e de Educação será lançada em breve.