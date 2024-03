A encenação imersiva da paixão de Cristo em Planaltina 

A sexta-feira da paixão de 2024 já está próxima e o espetáculo cênico da ressurreição de Cristo do Morro Da Capelinha em Planaltina, a maior Via Sacra do Brasil, está na reta final dos ensaios. A encenação do Grupo Via Sacra, que tem a expectativa de receber cerca de 100 mil pessoas para o ato que vai contar com uma grande surpresa de acordo com os participantes, do dia 29 de março.

Muitos fiéis de todo Brasil, e até de outros lugares no mundo, sobem o Morro da Capelinha na sexta-feira da paixão. Neste domingo (17), aconteceu o último ensaio geral da peça, e o diretor de encenação, Júnior Ribeiro, explica que a Via Sacra é um teatro de comunidade, feito para ela e por ela. “Então as pessoas aprendem por osmose, porque é um lugar de muita admiração e paixão. As pessoas sonham em fazer determinados papéis”. Segundo ele, a peça está com atores novos, e eles tentam buscar a personalidade de cada ator voluntário para agregar na produção.

Segundo ele, o desafio do grupo atualmente, está focado na padronização do figurino. “A gente sempre teve uma equipe de figurinos, mas nunca tivemos uma padronização como estamos tentando fazer dessa vez”, afirma. Júnior considera que o cortejo será diferente.

O diretor antecipa que esse ano a encenação vai contar com uma grande surpresa. “Mas a gente sempre trabalha um tema, e na hora da ressurreição ele aparece de maneira muito forte. Esse é nosso mote”. O tema deste ano é “Eis meu filho muito amado”, retirado da Bíblia, em Mateus, capítulo 3, versículo 17.

Os atores

Na pele de Jesus Cristo, Rafael Gonçalves Moreira, 27 anos, está tranquilo, porque embora seja estreante nesta peça, já viveu Cristo na Vía Sacra das Crianças. “Então, durante todos esses anos de intervalo, eu fui sendo preparado pelo grupo. Isso faz com que eu fique um pouco mais tranquilo, mas não ameniza a responsabilidade “, reflete. Ele tem procurado se preparar muito nesse sentido, tanto espiritualmente, como fisicamente. “E a parte teatral também, por que vem das pessoas que são responsáveis por isso”. Inclusive, ele deixou o cabelo crescer nesses últimos dois anos.

Para Rafael, foi na Vía Sacra das Crianças, que ele aprendeu a amar o grupo e a valorizá-lo. “Isso para que a gente possa dar continuidade quando mais velhos”. Antes da Via Sacra, na sexta da paixão, a Semana Santa começa com o domingo de ramos, e depois a quinta do Lava pés, momentos que também são encenados pelo grupo. “A expectativa é muito positiva, nós estamos nos preparando desde janeiro, um trabalho muito intenso, muito puxado, ensaios, preparação teatral, preparação espiritual, que é o mais importante. Então, eu acredito que nós iremos fazer um bom trabalho”. Ele não pode revelar a grande surpresa que o grupo está preparando para o público, mas frisa que é algo muito impactante. “Acho que essa é a palavra, tem um tempo que não acontece isso na Via Sacra, e eu acho que esse ano a gente vem pra surpreender mesmo”, finaliza.

Quem vive Maria, mãe de Jesus, é Giliana Ribeiro Miguel, 37 anos. Com 24 anos de grupo, é a primeira vez dela atuando na produção. “Na verdade, eu falo que eu não estou fazendo um personagem, porque Maria já é uma personalidade. Ela tem as características dela”, salienta. Para Giliana, é muito mais do que interpretar, é vivenciar o personagem, porque só assim para entregar toda a emoção, toda a expectativa que o público também tem para com o elenco. Então é só vivenciando, estando em oração mesmo pra conseguir.

Ela explica que participou de um processo seletivo que foi aberto pela primeira vez em 51 anos, para o papel de Maria. “Chama: um sonho de ser Maria. E várias mulheres do grupo se inscreveram”. Quando o resultado do processo saiu e ela viu que seria Maria, ficou feliz, mas também muito apreensiva. “É uma responsabilidade representar essas personalidades para mais de 100 mil pessoas que vêm assistir”.

Nesse projeto religioso e cultural, são 1400 pessoas envolvidas. 1100 atores e 300 pessoas envolvidas na parte técnica. “Mas o certo é 1401, porque o Morro é um membro, e é o mais importante, é o que faz a diferença na nossa Via Sacra, foi a partir daqui que nasceu o sonho da via sacra”, comenta Giliana. Ela adiciona que as pessoas que vão assistir também fazem parte do processo, inclusive porque subir o morro requer um esforço físico de todos que passam por ali.

Yohana Hanane, 33 anos, interpreta Maria Madalena pelo segundo ano consecutivo. Ela conta que tem 28 anos e que participa da Via Sacra, e sua estreia como a personagem em 2023, foi no ano em que o grupo completou 50 anos. Sobre a personagem que encarna, Yohana conta que Maria Madalena é uma mulher muito forte e está estudando esse personagem que representa, porque não só o público tem uma expectativa quanto a encenação, mas ela tem uma expectativa pessoal de sua entrega.

A atriz busca estudar, não só o evangelho para atentar para o lado que mais importa, o da espiritualidade, mas também pesquisa em fontes científicas e de historiadores para saber quem de fato foi essa mulher. “Desvendar essa questão se ela foi uma prostituta ou, não foi? Foi considerada apóstolo dos apóstolos e o porquê. Então, é trazer esses traços para que o público sinta essa representatividade”.

Da comunidade para a comunidade

Enquanto o ensaio geral ia se desenrolando, algumas pessoas chegavam para acompanhar o desenvolvimento. Maria Evalda Oliveira, 76 anos, aposentada, foi uma delas. Ela sempre vem assistir a encenação da paixão de Cristo, mas recentemente passou a acompanhar os ensaios também. “É muito legal, muito bonito. Estou muito emocionada de ver esses jovens trabalhando”.

Preto Resende, coordenador geral do grupo, conta que é esperado para esse ano um público superior a 100 mil pessoas durante o evento da semana santa. “E esse ano a surpresa planejada é tão surpreendente que eu não sei do que se trata”. Ele pediu para ficar do lado de fora, para ter a visão do público. “A surpresa cria a expectativa nas pessoas”, complementa.

Ele tem a visão técnica e de formação artística, sendo ex-aluno de Dulcina de Moraes. O que junto da sua experiência de 39 anos no grupo, traz a religião e a arte para um lugar comum. Preto ressalta que o objetivo quando o grupo foi criado, era e continua sendo o de evangelizar através da arte. “E com esse teatro a céu aberto, senti que eu poderia contribuir como profissional”.

Com a experiência da pandemia, que o grupo optou pelas lives para que a encenação acontecesse, tudo foi muito bem sucedido e recebido pelas quase 172 mil pessoas que estavam assistindo a Via Sacra. A encenação da paixão de Cristo vai contar esse ano mais uma vez, com as lives e com inclusão e acessibilidade para as pessoas com deficiência físicas, como intérprete de libras na transmissão, áudio descrição e espaço para PCDs.

Acessibilidade e inclusão de pcds

O administrador de Planaltina, Wesley Fonseca Fraga, destaca com orgulho, que a Via Sacra de Planaltina está completando 51 anos. “E eu também sou membro do Grupo Via Sacra, eu conheço de dentro mesmo”. Wesley afirma que nesta época, todos os olhares do DF são voltados para Planaltina, assim como boa parte do Brasil, e que por isso a cidade recebe turistas de todos os lugares, e tem um crescimento muito grande a nível populacional e em geração de renda com o comércio.

O evento é realizado em parceria com a Secretaria de Segurança Pública do DF. O administrador conta que na próxima semana, será feita uma reunião no Morro, para tá organizar os detalhes de segurança com todos os órgãos como Polícia Civil do DF, Polícia Militar do DF, Corpo de Bombeiros Militar do DF, Defesa Civil, Cruz Vermelha, os próprios diretores do grupo Via Sacra, e a Polícia Rodoviária Federal,

Serviço

Datas das encenações em Planaltina-D

Via Sacra de Criança: 23/03

Domingo de Ramos: 24/03

Santa Ceia: 28/03

Paixão de Cristo: 29/03