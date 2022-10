A doação de cabelo como um gesto de empatia

Salão de beleza da Asa Norte faz campanha em apoio ao Outubro Rosa, mês de combate e prevenção ao câncer de mama

Por Elisa Costa

Um salão de beleza na Asa Norte chamou a atenção dos brasilienses nesta semana. O Authentic Studio, localizado na quadra comercial 412, realiza até o final do mês de outubro, cortes de cabelo gratuitos para quem quiser doar de 15 a 20 centímetros das suas madeixas. A campanha “Doe e Receba Autoestima”, em apoio ao Outubro Rosa, tem o intuito de arrecadar fios para a confecção de perucas destinadas à mulheres em tratamento do câncer de mama.

Ao lado do marido Rodolfo, e do irmão Jean, Yoko Saito administra o salão que criou a iniciativa. Ela já está no ramo da beleza há 20 anos e mesmo depois de tanto tempo, ainda se surpreende com as diversas formas de melhorar a autoestima das mulheres. “Eu já tinha vontade de fazer isso, fazer algo que pudesse ajudar em algo, e desde que anunciamos, já conseguimos pelo menos 20 doações”, explicou à reportagem.

A cabeleireira contou ao Jornal de Brasília que viu de perto duas pessoas da sua família sofrerem com a doença, e por isso, sabe que não é um caminho fácil. Ela acredita que a iniciativa pode resgatar um pouco do que foi perdido durante essa dura batalha: “O cabelo e os seios são grandes símbolos da feminilidade, são dois componentes importantes. Tem casos em que a mulher não consegue reconstruir o seio devido o quadro clínico, aí ela fica sem a mama e ainda perde os cabelos. Acho que a doação de cabelo é uma forma de ajudar um pouco na autoestima delas”.

Interessada no projeto, Regina Lúcia, de 39 anos, foi ao local nessa segunda-feira (10). Atuante no ramo da contabilidade, essa foi a segunda vez que ela cortou para doar, e em meio ao barulho de tesouras e secadores, comentou: “Acho essa atitude muito importante, porque o cabelo é uma parte muito bonita de todo mundo. As perucas melhoram a autoestima de quem perdeu. A vontade de ajudar foi o que me motivou a vir aqui”.

Gabriela Saito, de 24 anos, também foi doar cabelo no mesmo dia e também era sua segunda vez como doadora. À reportagem, a jovem contou como se sentia: “Estou participando dessa campanha porque achei linda, a iniciativa de doar para alguém que está passando por uma situação difícil. Isso tudo mexeu comigo e agora tenho a sensação de dever cumprido”. Ela também já perdeu uma pessoa para o câncer de mama e relatou saber das dores vivenciadas pela família e pela paciente durante esse período.

A iniciativa do grupo surgiu após uma cliente do salão contar sobre a experiência dela com a mãe, que teve a doença. A filha fez a promessa de que se a mãe melhorasse do câncer ela iria deixar o cabelo crescer, para que pudesse cortar e doar para a produção de perucas. Assim, ela ajudaria outras mulheres que também passaram pelo mesmo processo que sua mãe. “Fui procurada por uma moça que queria cortar o cabelo e ela disse que queria curto, perguntei o motivo. Achei tão bonita a história dela e com isso, ela doou o cabelo e nós doamos o corte para ela”, contou Yoko.

Os fios arrecadados serão enviados à Abrace e à Rede Feminina de Combate ao Câncer, que atua no Hospital de Base. Qualquer pessoa que queira doar suas mechas basta entrar em contato com o salão pelo número (61) 98431-5395 e agendar um horário. O Authentic Studio abre de terça a sábado, mas durante todo esse mês irá atender nas segundas-feiras quem quiser participar da ação.

Mesmo fora do Outubro Rosa, o salão de Yoko já tem o costume de arrecadar cabelo para doação. Segundo a profissional, o salão recebe doações o ano todo: “Quando alguém vem cortar e corta um tamanho legal, a gente sempre guarda. Se a pessoa quiser levar, ela leva, senão, a gente doa”.

A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brasília, instalada no Hospital de Base, no Setor Hospitalar Sul (SHS), fica aberta de segunda a sexta-feira para receber doações de cabelo. Por lá, acontece a Oficina da Peruca, uma fábrica onde voluntárias realizam a confecção dos acessórios, os quais são entregues posteriormente à pacientes em tratamento oncológico.

Débora Paulino, pedagoga e voluntária da rede, explicou à nossa equipe como as perucas são feitas: “A gente recebe o cabelo e separa por tamanho e cor. Precisa de mais de 10 mechas de cabelo para fazer uma peruca só, então juntamos os cabelos que são parecidos um com outro, costuramos com máquina de costura, aplicamos redinha, e assim vai até montar tudo.

Só em setembro, a rede recebeu de 500 a 600 doações, e só nos dez primeiros dias de outubro já foram cerca de 100. De acordo com Débora, o lugar recebe muita doação de cabelo o tempo todo, mas no mês de outubro o número costuma aumentar. “Depois de lavar e cortar, as perucas já ficam disponíveis para as pacientes, elas fazem o cadastro e já leva uma na mesma hora se estiver careca”, contou a pedagoga.

Para ela, o momento da entrega da peruca é o mais marcante, devido a mudança de humor das pacientes: “Só de mudar o semblante já vale tudo. A mulher fica muito mexida com isso. Na hora que elas experimentam elas mudam totalmente e dá para ver a alegria de ter o cabelo de volta”. Atualmente, a oficina tem equipes trabalhando na confecção, entrega e acolhimento, com vagas abertas para quem quiser ajudar.