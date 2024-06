8ª Semana da CGDF discute combate à corrupção e controle interno

As palestras do quarto dia da 8ª Semana de Controle da Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF) abordaram a atualização de assuntos relacionados ao combate à corrupção nos âmbitos nacional e internacional, ao gerenciamento de dados e ao controle interno. As apresentações, no auditório da Escola de Governo do DF (Egov), também foram transmitidas online, no canal da CGDF no YouTube.

Os palestrantes foram o secretário de Integridade Privada da Controladoria-Geral da União (CGU), Marcelo Pontes; o diretor de Infraestrutura do Governo Digital no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MIG) e presidente do Comitê Central de Governança de Dados, Renan Gaya, e os auditores Marcelo Maciel e Liane Angoti, do Controle Interno da CGDF.

A tarde começou com a palestra “Agenda do Brasil no âmbito do G20 para o combate à corrupção e promoção da integridade”, durante a qual Marcelo Pontes ressaltou: “É muito importante a gente reconhecer que o setor público tem um dever relevante no enfrentamento à corrupção e na promoção da integridade, mas existe outro setor que está diretamente relacionado a essa temática, que é o setor privado”.

Já na palestra “Quais os benefícios da governança de dados?”, Renan Gaya falou sobre o conjunto de processos e estruturas que uma organização implementa para gerenciar e proteger seus dados. “Perdemos cerca de 15 minutos apenas preenchendo formulário e apresentando documento; não precisa ser assim se houver a inter-relação de dados”, afirmou.

Marcelo Maciel e Liane Angoti, por sua vez, falaram sobre técnicas simples e eficazes para fortalecer a integridade, eficiência e transparência no serviço público. Durante a explanação, os auditores abordaram as três linhas de auditoria interna e demonstraram como ocorre a aplicação do controle interno no governo por meio de exemplos que expõem o impacto do trabalho da CGDF na vida da sociedade.

*Com informações da Agência Brasília