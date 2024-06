Governador visita trecho da obra da Epig onde terá novo viaduto e estação do BRT

Via utilizada por aproximadamente 30 mil motoristas por dia, a Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig) passa por uma completa transformação para dar mais fluidez ao trânsito e gerar mobilidade urbana. Estão sendo investidos R$ 160 milhões pelo Governo do Distrito Federal (GDF) para a construção de viadutos, substituição do pavimento, implantação de corredor exclusivo do BRT (Bus Rapid Transit) com estações e criação de ciclovias, passagens de pedestres e calçadas em seis etapas.

O governador do DF, Ibaneis Rocha, visitou, na manhã desta quinta-feira (20), a área dos trechos 5 e 6 da obra às margens da Epig no início do Setor de Indústrias Gráficas (SIG). As etapas se referem ao intervalo do entroncamento entre o SIG e a via variante da Epig até o Eixo Monumental.

“Essa obra vai acabar com todos os engarrafamentos da região. Temos aqui um viaduto sendo construído e teremos outra via que vai passar por trás do TJDFT e vai ligar direto ao Eixo Monumental, facilitando a vida de todos os motoristas”, comentou Ibaneis Rocha. “Pedimos desculpas à população pelos transtornos causados durante o período, mas temos certeza que, ao final da obra, vamos ter um grande benefício para toda a população do Distrito Federal e a conclusão dessa obra, que tem quase 15 anos que está paralisada”, complementou.

O governador do DF lembrou que a obra da Epig é mais uma ação do GDF em favor do desenvolvimento da cidade. “É isso que Brasília precisa: desenvolvimento, infraestrutura, condições para que as pessoas possam trafegar de forma tranquila e melhoria no transporte público, dando mais agilidade para os moradores e trabalhadores que dirigem diariamente até o Plano Piloto”.

No local serão feitas a readequação do sistema viário e a implantação do corredor exclusivo do BRT no canteiro central – com duas faixas e seis terminais (três de cada lado) -, do paisagismo, das calçadas e da sinalização. A etapa conta ainda com construção do viaduto, que já foi iniciada, com a instalação dos tubulões da fundação do elevado. Serão 32, ao todo.

O viaduto dividirá o acesso de quem vem da Epig no sentido Eixo Monumental. Pelo elevado, passarão os veículos que desejam acessar o SIG e o Eixo Monumental na altura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT). Pela pista inferior, os motoristas seguirão pela via paralelamente ao Parque da Cidade Sarah Kubitschek e por trás do TJDFT e do Ministério Público do Distrito Federal (MPDFT). Essa pista passará por uma readequação sendo duplicada. Também serão construídos estacionamentos públicos e ciclovias, bem como serviços de drenagem.

“Estamos pedindo que a empresa acelere a obra, adotando três turnos para que dê velocidade e consiga ganhar tempo, principalmente nesse período de estiagem, para que a gente consiga fazer os serviços de terraplanagem e pavimentação sem nenhum problema. Esperamos que isso cause um menor transtorno à população. Mas os transtornos são necessários para que a gente possa diminuir o tempo do usuário do transporte público, principalmente no trajeto casa-trabalho e trabalho-casa”, destacou o secretário de Obras e Infraestrutura, Valter Casimiro.

O motorista Ramos dos Santos, 60 anos, costuma passar pela região e se mostrou animado com as novas possibilidades de acesso ao Eixo Monumental. “Vai beneficiar muito porque vai diminuir o engarrafamento e facilitar o acesso”, afirmou.

Para o gerente do posto Wildemberg Soares da Silva, 22 anos, as intervenções vão melhorar bastante o fluxo para a área central. “Vai ser melhor, menos tempo no trânsito, o que quer dizer que as pessoas vão chegar mais rápido ao trabalho e em casa”, comentou.

Serviço em etapas

A obra da Epig faz parte do projeto Corredor Eixo Oeste, que terá 38,7 quilômetros de extensão de faixas exclusivas para o BRT ligando o Sol Nascente ao Plano Piloto, bem como a Avenida Hélio Prates à Epig e à Estrada Parque Polícia Militar (ESPM), que leva ao Terminal da Asa Sul. O objetivo é reduzir em meia hora o tempo de deslocamento até a área central de Brasília.

Das seis etapas do conjunto de obras, o trecho 3 foi o primeiro a ser concluído. Trata-se do viaduto que faz a ligação da Avenida das Jaqueiras, no Sudoeste, com o Parque da Cidade, batizado oficialmente com o nome do engenheiro Luiz Carlos Botelho Ferreira, e inaugurado em outubro de 2023 após investimento de R$ 24,6 milhões.

Já o trecho 1, que está situado entre os viadutos da Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia) e do Setor Policial Sul, abrange implantação da pista do corredor exclusivo, construção de dois novos viadutos, instalação de ciclovias, obras de drenagem, pavimentação, sinalização, paisagismo, calçadas e mobiliário urbano.

Localizado no intervalo entre o viaduto do Setor Policial Sul e a interseção entre Epig/Sudoeste/Parque da Cidade, o segundo trecho prevê a implantação do corredor exclusivo e a construção de três viadutos, além de instalação de ciclovias, serviços de drenagem, pavimentação, sinalização, paisagismo, calçadas e mobiliário urbano.

A quarta etapa será executada no intervalo entre o viaduto Engenheiro Luiz Carlos Botelho Ferreira e o entroncamento do Setor de Indústrias Gráficas (SIG), onde será implantado corredor exclusivo, dois novos viadutos em trincheira e duas passagens subterrâneas para pedestres. Além disso, ciclovias, obras de drenagem, pavimentação, sinalização, paisagismo, calçadas e mobiliário urbano.

*Com informações da Agência Brasília